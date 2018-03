Meteo inizio settimana: clima mite ma con piogge diffuse

La fase di freddo siberiano è terminata ma il maltempo continuerà ad imperversare sul nostro Paese. I primi giorni della settimana saranno caratterizzati da diverse perturbazioni di origine atlantica che renderanno il clima piovoso, seppur mite. Le precipitazioni maggiori cadranno al Centro Sud, soprattutto sui versanti tirrenici. La neve farà capolino soltanto a quote alte di Alpi e Appenino. Ecco le previsioni dettagliate delle zone più interessate dal maltempo.

Previsioni martedì 6 marzo. L’Italia del post voto si sveglierà sotto un cielo coperto e precipitazioni diffuse sui versanti tirrenici e la Sardegna. La neve non scenderà più a quote basse: in Appennino quota neve prevista oltre i 1300 metri. Il tempo al Nord prevede nuvolosità irregolare con pioviggini su Veneto e Friuli mentre risulterà asciutto su Lombardia e Piemonte. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo.

Nella giornata di mercoledì 6 marzo il maltempo colpirà il Nord e al Centro la Toscana, l’Umbria, il Lazio e la Sardegna. La quota neve sulle Alpi è oltre i 700-800 metri e a quote superiori sui settori orientali. Nel corso della giornata il peggioramento si estenderà su altre regioni: Campania, Calabria tirrenica e Sicilia. Le temperature subiranno un lieve calo al Nord Italia.

