Meteo: inizio settimana con maltempo, temporali su Lazio e Sardegna

Maltempo quasi ovunque, tranne che all’estremo Sud Italia. La seconda settimana di aprile inizia con la perturbazione numero due che, purtroppo, ci fa dimenticare la bella domenica primaverile appena trascorsa. Nella giornata odierna il maltempo sarà diffuso su quasi tutta la Penisola, eccetto che all’estremo Sud. La neve tornerà ad imbiancare a quote elevate la maggior parte dell’arco alpino. Le temperature saranno di poco sotto la norma. Il tempo per il resto della settimana si prevede instabile sia al Nord che al Centro Sud. Intanto vediamo per oggi quali sono le regioni più a rischio.

Allerta gialla della Protezione Civile: temporali su Lazio e Sardegna. Nell’ultimo bollettino emesso ieri, il Dipartimento ha indicato la Sardegna e il Lazio, quali due regioni in cui il maltempo oggi sarà più intenso: “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in estensione nelle prime ore di domani, lunedì 09 aprile 2018, al Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Raffiche fino a burrasca forte e mareggiate interesseranno soprattutto la costa del Lazio. La Protezione Civile ha emesso quindi l’allerta gialla per le seguenti regioni: Lazio, Umbria, Toscana meridionale, settori occidentali dell’Abruzzo e sud-occidentali della Sardegna.

Il bollettino meteo della Protezione Civile: www.protezionecivile.gov.it

(Foto: Meteo Giuliacci)