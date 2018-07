L’estate 2018 è agli inizi e il caldo si fa sentire in lungo e in largo dello stivale, seppure in maniera diversa da Nord a Sud del Paese.

Secondo i principali modelli di previsione diffusi dagli esperti, sembra molto alta la possibilità che l’estate 2018 sia alquanto piovosa. Diversamente da quanto accaduto lo scorso anno, quando il caldo torrido e la mancanza di piogge determinò siccità in molte regioni italiane. Diamo ora uno sguardo alle previsioni meteo per questa settimana.

Da martedì ritorna l’instabilità al Nord

Nel fine settimana appena trascorso l’Italia è stata baciata dal sole e da temperature elevate, anche oltre i 30 gradi in molte zone del Paese. Il tempo cambierà però da domani, quando le regioni settentrionali, saranno interessate da un ritorno del clima instabile. Nella giornata odierna qualche temporale interesserà le Alpi e tra domani e venerdì anche le zone di pianura. Il clima si manterrà comunque estivo, con un caldo non troppo intenso ma a tratti afoso.

Settimana all’insegna del caldo al Centro-sud

Al Centro-sud dell’Italia proseguirà almeno fino a venerdì l’attuale ondata di caldo. Le temperature si attesteranno ampiamente oltre i 30 gradi e a metà settimana potrebbero anche andare oltre i 35 gradi su Sardegna e Sicilia. Il caldo si allenterà nel corso del prossimo fine settimana, con l’arrivo di instabilità atmosferica.

L’articolo su meteo Italia, estate altalenante: da martedì ritorna l’instabilità si conclude qui. Al prossimo aggiornamento meteo.

(Foto: Termometro Politico)