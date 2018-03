Meteo Italia: il Burian torna a imbiancare il Centro Nord

Il vento gelido russo è tornato. Il tanto previsto Burian sta facendo nuovamente il suo ingresso in Italia. I venti gelidi provenienti dalla Russia favorirannno le nevicate anche a basse quote sulle regioni di Nord Est. Secondo le ultime previsioni la neve imbiancherà il suolo nelle zone tra Parma, Reggio Emilia, Modena (qui con punte di 5-10 centimentri) e Bologna. È prevista neve anche a Trieste, sulla costa veneta a Jesolo, Caorle, Bibione, Portogruaro, Venezia, in estensione al resto del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (Fonte: www.ilmeteo.it).

Allerta meteo Protezione Civile. Il Dipartimento ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Le zone interessate dall’allerta sono le seguenti: “Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta gialla su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Molise, nonché sui bacini occidentali di Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria”. Rimane l’allerta gialla “per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno)” (Fonte: www.protezionecivile.gov.it).

La stagione mite e delle fioriture dovrà attendere nonostante il suo inizio, come previsto da calendario, cada mercoledì 21 marzo prossimo. A quanto pare è ancora tempo di cappotti, sciarpe e guanti.

(Foto: Il Post)