Meteo Italia: inizio settimana con maltempo

Il maltempo caratterizzerà questo inizio di settimana portando piogge e acquazzoni su alcune zone dell’Italia. Ecco le ultime previsioni del tempo fornite dal sito web www.3bmeteo.com.

Meteo Italia: tempo instabile fino a mercoledì

Secondo quanto riportato da 3bmeteo.com, “la goccia di aria fredda in quota a inizio settimana dal Nord Africa si porterà sull’Italia, dove stazionerà fino a mercoledì, coinvolgendo maggiormente le regioni centro meridionali”. In queste zone “il tempo risulterà ancora a tratti instabile, soprattutto sui rilievi e a ridosso di essi; non mancheranno tuttavia anche dei momenti più soleggiati”. Ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

Maltempo su Nord Est, Alpi, Prealpi e basso Tirreno

Previsioni lunedì 16 aprile. Le piogge interesseranno al mattino le seguenti zone: Nord Est, a ridosso di Alpi, Prealpi e il basso Tirreno. Dal pomeriggio arrivano acquazzoni e temporali “in sviluppo lungo tutta la dorsale appenninica ma anche sui rilievi alpini e prealpini, in locale estensione verso le vicine zone di pianure”. Il sole continuerà a splendere su Liguria, Sardegna e buona parte dei settori costieri.

Previsioni fino a mercoledì

Previsioni martedì 17 aprile. Non va meglio per la giornata di martedì. Le zone interessate dal maltempo sono quelle del medio-basso Adriatico dove al mattino il cielo sarà caratterizzato da nubi irregolari con deboli piogge. Dal pomeriggio i temporali si estenderanno anche alle vicine zone di pianura. Al Nord tempo in gran parte soleggiato.

Il maltempo interesserà ancora l’Italia nella giornata di mercoledì con “possibilità di qualche pioggia o temporale a prevalente evoluzione diurna al Sud, Medio Adriatico, Lazio e Sardegna”.

(Fonte: www.3bmeteo.com)

(Foto: Data Manager Online)