Meteo: Italia tra piogge, neve e venti caldi di Scirocco

Il maltempo prosegue il suo corso al Nord, soprattutto a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, e al Centro su Toscana, Umbria e Lazio con rovesci e temporali. Secondo le ultime previsioni del sito web 3bmeteo.com nella giornata di oggi “le piogge sconfineranno anche sul medio versante adriatico seppur con accumuli inferiori”. Il maltempo arriverà in serata con “acquazzoni e temporali anche sul basso Tirreno con un peggioramento su Sicilia occidentale, basso Lazio, Campania, Abruzzo e Molise con fenomeni localmente anche di forte intensità”.

Allerta meteo Protezione Civile. Per la giornata di oggi è stato diramato anche l’avviso della Protezione Civile: “dal primo mattino di martedì 9 gennaio, il persistere di precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, con nevicate abbondanti al di sopra dei 1200-1400 metri sulle Alpi occidentali e al di sopra dei 1600-1800 metri sulle Alpi orientali, in abbassamento rispettivamente fino a 1000 e 1200 metri“. Allerta arancione “su gran parte del Piemonte e sulle zone centrali del Veneto” (Fonte: www.protezionecivile.gov.it).

Previsioni meteo per mercoledì. Domani è previsto un miglioramento al Centro Nord, “salvo qualche piovasco tra levante ligure e alta Toscana, e nubi basse o nebbie in Valpadana”. Al Sud continuerà la fase di instabilità “con piogge e rovesci di forte intensità che continueranno a svilupparsi tra Sicilia, Campania, Abruzzo, Molise e si muoveranno lentamente verso Calabria, Basilicata e Puglia”. Il tempo peggiorerà in serata “in Sardegna per l’arrivo di un secondo impulso instabile da Ovest”.

Le temperature in questi giorni risultano molto miti per via dei venti caldi di Scirocco che riportano a valori tipici di fine ottobre, inizio novembre.

(Fonte: www.3bmeteo.com)

(Foto: )