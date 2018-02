Meteo, neve: giovedì arriva un’altra grande nevicata al Centro-Nord

Italia sotto la morsa del freddo e della neve. Dal Nord Italia, passando per il Centro e arrivando al Sud, l’Italia è in gran parte ricoperta dalla neve. Secondo le ultime previsioni degli esperti del sito web ilmeteo.it, da giovedì 1 marzo arriva “Big Snow”, la grande nevicata che coinvolgerà il Nord e la Toscana: prevista la neve da Torino a Milano, Genova, fino a Padova, Venezia, Bologna, Trieste, Rimini, e al mattino a Firenze.

Mercoledì una nuova perturbazione. In questi giorni le temperature minime sono crollate sotto lo zero anche sulle zone costiere. Nella giornata di mercoledì è attesa sull’Italia una nuova perturbazione di origine atlantica che andrà a scontrarsi con l’aria fredda presente al suolo: “Le precipitazioni ad essa collegate, date le basse temperature, risulteranno a carattere nevoso su tutte le regioni settentrionali e parte di quelle centrali”.

Il primo marzo arriva di nuovo la neve: “La Primavera meteorologica inizierà con neve via via più diffusa su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, e Trentino Alto Adige. Al mattino nevicherà anche su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, poi la neve lascerà ben presto posto alla pioggia”. Il manto nevoso potrebbe raggiungere i 15 centimetri su tutta la Pianura padana con accumuli più consistenti in collina. Abbondanti accumuli possibili anche sulla costa ligure, soprattutto tra Genova e Savona.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: IlSudOnLine)