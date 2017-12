Meteo ponte Immacolata: freddo sull’Italia, da lunedì neve in pianura

Sabato maltempo al Sud, domenica tregua di sole. La perturbazione che sta colpendo con piogge e rovesci la Liguria, il Nord Est, il Centro e la Campania, si sposterà nella giornata di sabato 9 dicembre verso Sud, grazie alla spinta dei venti più freddi di Maestrale e Tramontana. Il maltempo coinvolgerà anche il medio versante Adriatico. La neve farà capolino a fine giornata a quote basse tra Romagna ed alte Marche. Prevista neve sulle Alpi, soprattutto quelle orientali, dai 500-1000 metri mentre sull’Appennino oltre i 1000-1500. Sul resto della Penisola previsto sole ma con clima freddo. Domenica si esaurisce la perturbazione al Sud e continuerà la fase soleggiata sul resto dell’Italia con clima freddo.

Dalla prossima settimana maltempo e neve a quote basse. Le ultime previsioni meteo per la prossima settimana confermano la presenza di maltempo su gran parte della Penisola. Il maltempo colpirà prima il Centro Nord nei giorni dall’11 al 13 dicembre, per poi spostarsi verso alcune zone del Sud nel giorno di Santa Lucia. La neve, secondo gli esperti de ilmeteo.it, potrebbe scendere “fino al piano sulla pianura Padana centro-occidentale, in estensione al Nord Est nel corso della giornata” (Fonte: www.ilmeteo.it).

Nuovo fronte instabile dal 14 dicembre. Trascorsa metà settimana, ecco arrivare un nuovo fronte instabile nei giorni 14-15 dicembre. Le precipitazioni a carattere diffuso raggiungeranno il Centro Italia, la Sardegna e il Nord Est e poi anche il Sud, soprattutto le zone tirreniche. Dal 16 dicembre nuova instabilità al Centro Nord, con pioggia e neve, quest’ultima anche a quote molto basse al Nord.

Le temperature sono previste in discesa, soprattutto nella giornata di lunedì 11, quando andranno sotto di quasi 10 gradi.

(Foto: lavitadelpopolo.it)