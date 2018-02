Meteo: possibile nevicata su Roma nel giorno di San Valentino

Roma imbiancata per San Valentino? La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la giornata di mercoledì 14 febbraio 2018. Si prospetta una giornata dal tempo instabile con diminuzione delle temperature e possibilità di nevicate anche a quote basse sulle regioni centro-meridionali, soprattutto del versante tirrenico. La neve potrebbe imbiancare i tetti di Roma e donare agli innamorati un San Valentino del tutto diverso.

L’avviso della Protezione Civile prevede dal “mattino di domani, 14 febbraio, nevicate oltre i 200-400 metri sul Lazio, sull’Abruzzo e sul Molise, con apporti al suolo deboli; dal pomeriggio previste nevicate al di sopra dei 300-600 metri sulla Campania, sulla Basilicata, sulla Puglia e, al di sopra dei 600-800 metri, sulla Calabria e sui settori settentrionali della Sicilia, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti sui versanti tirrenici della Campania meridionale, della Basilicata e della Calabria” (Fonte: www.protezionecivile.gov.it).

La Regione lazio ha diramato una nota al riguardo, in cui legge: “La Sala Operativa Permanente ha diffuso l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555“.

Le nevicate storiche a Roma. Le nevicate importanti che hanno interessato la Capitale sono poche, a partire da quella storica del 1956, per poi arrivare al 1971, con diversi centimetri di accumulo al suolo. Da ricordare anche la grande nevicata del 1985 e quella meno intensa del 1986. La neve è tornata ad imbiancare Roma nel 1991, nel 2010 e nel 2012.

(Foto: LatinaPress)