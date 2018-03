Meteo, previsioni: la primavera inizia con un’ondata di gelo e neve

Il Burian, parte seconda, sta per arrivare sull’Italia. Secondo le ultime previsioni elaborate dagli esperti del sito ilmeteo.it, il vento gelido proveniente dalla Russia sta per ritornare sul nostro Paese. L’arrivo del Burian 2 è stato confermato dai principali modelli meteo: “Si tratterà di un’intensa ondata fredda, come da noi previsto con largo anticipo, con un’ondata artico-continentale che invaderà dapprima l’Europa e, a seguire, anche il nostro Paese”.

La Primavera? Può attendere ancora. La stagione mite e delle fioriture dovrà attendere perché, nonostante il 21 marzo prossimo inizi la primavera, questa partenza rimarrà solo sulla carta: “Da Domenica 18 Marzo, contrariamente a quanto dica il calendario, il Belpaese tornerà per almeno 7 giorni in inverno: riscaldamenti accesi, sciarpe e guanti nuovamente fuori dai cassetti polverosi e tanta pazienza per sopportare i capricci del tempo “post strat-warming””.

Lunedì 19 marzo torna la neve in pianura. L’Italia ripiomberà nel freddo e lunedì 19 marzo molte zone pianeggianti del nostro Paese potrebbero svegliarsi nuovamente sotto il manto candido della neve: “dal 19 Marzo cicloni mediterranei alimentati dal Burian potrebbero portare la neve anche in pianura. La primavera può attendere, ci aspettano altri 7 giorni decisamente invernali probabilmente fino alla Domenica delle Palme che quest’anno cade il 25 Marzo”.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: ilMeteo.it)