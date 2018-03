Meteo, previsioni per Pasqua e pasquetta

A Pasqua e pasquetta piove o c’è il sole? È una domanda che ogni anno facciamo, e sentiamo fare, per capire se si può compiere la tradizionale gita fuori porta il giorno di pasquetta. Le ultime previsioni pubblicate dal sito web ilmeteo.it danno il quadro di un’Italia divisa in due: maltempo al Centro nord e caldo al Sud. Vediamo nel dettaglio.

Giorno di Pasqua: piogge e temporali al Nord, caldo al Sud. La perturbazione atlantica che giungerà in settimana colpirà il Centro Nord proprio alla Vigilia di Pasqua mentre al Sud il caldo sarà assicurato da Hannibal: “molte zone del Nord e della Toscana saranno duramente colpite da un fronte perturbato (…) al Sud le temperature aumenteranno giorno dopo giorno per l’avanzata del promontorio anticiclonico sahariano Hannibal, che è pronto a pompare masse d’aria dall’entroterra algerino verso le nostre regioni meridionali”.

Una mini guida per scegliere una destinazione nel fine settimana di Pasqua in Italia. A Pasquetta, invece, sembra che il tempo migliori al Nord, mettendo al sicuro la tradizionale passeggiata in una delle splendide località del nostro bel Paese. Al riguardo, ecco un’interessante articolo pubblicato su DGMag: ‘Dove andare a Pasqua in Italia: 9 mete da Nord a Sud‘.

(Fonte: www.ilmeteo.it)

(Foto: www.ilmeteo.it)