Meteo San Valentino: maltempo al Sud e neve a quote basse

La settimana è iniziata con il maltempo su molte zone d’Italia e le previsioni per la giornata di San Valentino non sembrano promettere un miglioramento. Il sito ilmeteo.it avverte dell’arrivo, da domani, di un nuovo centro depressionario che raggiungerà velocemente il Sud.

Previsioni per mercoledì 14: maltempo su gran parte del Sud, prevalentemente sereno al Centro e Nord Italia. Il giorno di San Valentino, festa degli innamorati, un nuovo centro depressionario raggiungerà alcune zone dell’Italia. Il tempo peggiorerà gradualmente e in maniera diffusa su Sicilia e Calabria con piogge diffuse e temporali: “Le precipitazioni, man mano che il minimo si sposterà verso oriente, si estenderanno a Calabria, Puglia e Basilicata, toccando anche il salernitano e alcune zone di Abruzzo e Molise”. Sul resto d’Italia tempo sereno o poco nuvoloso, salvo “isolati piovaschi in Liguria” e “nubi e piovaschi in Sardegna, dove la neve cadrà sopra i 500 metri“.

In arrivo neve a quote basse al Sud. Sull’Appennino i fiocchi di neve scenderanno sopra i 500 metri e dalla serata la quota scenderà fino a 200/300 metri sulle regioni che affacciano sull’Adriatico: Puglia, Abruzzo e Molise, 50/100 metri in Campania (salernitano). Temperature in calo sulle regioni meridionali.

