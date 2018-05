Meteo: settimana di pioggia, temporali e sole, ultime previsioni

Il maltempo di questi ultimi giorni ha provocato ingenti danni in Sardegna. Le ultime previsioni elaborate per questa settimana mostrano un quadro meteo instabile tra pioggia e sole con temperature in lieve aumento.

Pazza primavera: previsioni meteo tra piogge, temporali e sole

È proprio il caso di dire che questa primavera 2018 ha un carattere più che pazzerello: dopo il caldo dal temperamento estivo di fine maggio eccoci piombati in un clima da fine marzo-inizio aprile alquanto instabile.

Le ultime previsioni fornite dagli esperti dei principali siti web meteo annunciano che nei prossimi giorni nel bacino del Mediterraneo insisterà una circolazione depressionaria che muoverà verso l’Italia correnti relativamente instabili. Tutto questo produrrà un clima in cui si alterneranno fasi soleggiate a fasi nuvolose.

Lunedì 7 e martedì 8 maggio tra sole e nuvole

Nella giornata di lunedì 7 maggio soltanto la Sicilia avrà un cielo prevalentemente sereno mentre nel resto del Paese il tempo sarà caratterizzato da sole e nuvole. Attenzione ad improvvisi temporali e rovesci che potranno interessare le zone alpine, il basso Piemonte, zone appenniniche, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e zone interne della Sardegna. Temperature in lieve aumento al Centro Sud.

La situazione non cambierà di molto nella giornata di martedì 8 maggio: solita alternanza di sole e nuvole con rovesci e temporali possibili su Alpi, Appennino Ligure, bassa Toscana, Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio, regioni meridionali e zone montuose delle Isole Maggiori. Le temperature massime in lieve aumento al Centro Nord e in Sardegna.

E il resto della settimana?

La musica non cambia anche nei giorni seguenti: l’instabilità primaverile proseguirà, soprattutto nelle ore pomeridiane, a ‘regalarci’ fasi alterne di sole e nuvole. Le zone maggiormente interessate dalle precipitazioni continueranno ad essere quelle di montagna e versanti tirrenici mentre saranno meno frequenti su regioni Adriatiche, Nord Est, Sicilia e Sardegna. Quindi prepariamoci ad un meteo-settimana di pioggia, temporali e sole con l’ombrello sempre a portata di mano.

