Fine settimana arrivano i venti gelidi di Burian: evento climatico ‘eccezionale’

Sull’Europa e l’Italia sta per abbattersi un’ondata di gelo “eccezionale”. Gli esperti hanno confermato quanto le previsioni già da diversi giorni preannunciavano: sul nostro Paese sta per arrivare un’ondata di freddo siberiano. A sottolineare l’intensità fuori norma di questo evento climatico è il climatologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara: “Si tratta di un evento davvero eccezionale per durata, estensione ed intensità, come non si vedeva da anni e che farà sicuramente parlare di sé”. Dal Nord Europa il freddo giungerà anche in Italia nella giornata di domenica sera: sono attese nevicate e un crollo delle temperature con giornate di ghiaccio (con temperature che il giorno non andranno sopra lo zero). Secondo gli esperti tra lunedì e martedì i valori potrebbero scendere di oltre dieci gradi sotto la media stagionale.

L’allerta meteo della Protezione Civile per oggi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo dalla mattina di oggi: “Si prevedono ancora nevicate fino a quote di pianura su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, a quote superiori ai 300-500m sulla Toscana, con apporti al suolo da deboli a moderati. Persisteranno venti forti con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali su Toscana ed Emilia-Romagna in estensione alle Marche e dai quadranti meridionali su Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Dal primo pomeriggio di domani, inoltre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento” (Fonte: www.protezionecivile.gov.it).

