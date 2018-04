Milano: al via il salone del mobile

Che Milano fosse una delle città più importanti per quel che riguarda le mode e i trend non c’erano dubbi: luogo indissolubilmente legato all’ambito della moda, il capoluogo lombardo è pronto a ospitare l’edizione 2018 del Salone del Mobile, che si preannuncia ricco di grandi novità.

Aperto ufficialmente quest’oggi dal taglio del nastro (compito affidato al presidente del Consiglio Gentiloni), il Salone si terrà alla fiera Rho/Pero e gli organizzatori attendono tantissimi partecipanti.

Durante il taglio del nastro, il premier ha dichiarato “Credo sia davvero un’emozione unica tornare al Salone, sia per ciò che succede qui in fiera sia per quello che succede a Milano. Siamo di fronte a una esperienza straordinaria, forse unica, che mi sembra cresca di anno in anno. E non parlo per scaramanzia, ma posso dire che ci sono tutte le condizioni perché quest’anno il Salone abbia un successo non inferiore e forse anche superiore agli anni precedenti”.

Al fianco del presidente Gentiloni hanno sfilato anche la presidentessa del Senato Alberti Casellati e il sindaco di Milano, Sala. Quest’ultimo ha detto “E’ abbastanza difficile girare in macchina per Milano in questi giorni, stiamo chiedendo un sacrificio ai milanesi ma è stato anche innescato un processo di crescita che si costruisce anno dopo anno. In questo caso, nulla vale di più della costanza. Mai mollare. Anche perché questo modello funziona: lavorano tutti di più”.

Insomma, anche quest’edizione del Salone del Mobile si preannuncia essere l’ennesimo grande successo del capoluogo lombardo. E voi cosa ne pensate? Andrete?

[fonti articolo: repubblica.it, grazia.it]

[foto: stefanoboeriarchitetti.net]