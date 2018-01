Milano, nuova aggressione a Brumotti e alla troupe di Striscia la Notizia

Di solito si dice che un assassino torna sempre sul luogo del delitto, ma anche un buon cronista sa quando è il momento di ritornare a occuparsi di in un problema che ha evidenziato in una sua precedente inchiesta. Anche se c’è il rischio di essere aggredito. Ed è proprio quello che è successo a Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, che a Milano ha subito l’ennesima aggressione.

L’incidente è avvenuto lo scorso sabato, in piazza Duca D’Aosta, nei pressi della stazione centrale. Brumotti si era avvicinato a dei pusher armato di ironia e telecamera nascosta. Dopo essersi accertato che poteva trovare e acquistare da loro la droga è tornato, in seguito, con il suo immancabile megafono. E questo ha scatenato una lite che è sfociata in un’aggressione con tanto di sassi e bottiglie lanciate su di lui e la troupe di Striscia.

Il servizio è stato mostrato nella puntata trasmessa ieri sera dal Tg satirico di Antonio Ricci. Nel video si possono vedere numerosi pusher della zona, e si può notare come uno di essi abbia iniziato ad aggredire con dei pugni il cameraman. Durante il lancio di sassi e bottiglie Brumotti è rimasto ferito alla gamba destra, e la situazione non è peggiorata grazie all’intervento della Polizia.

L’inviato di Striscia non è nuovo a queste imprese. Infatti, già alcuni mesi fa si era occupato del traffico di droga che riguarda zone come Corso Como o tra le Colonne di San Lorenzo, luoghi tipici della movida milanese. E in questi due casi l’intrepido inviato di Striscia la Notizia era stato aggredito e minacciato dai criminali.

E se nelle passate edizioni del programma Mediaset compiva escursioni pericolose e ardite a bordo della sua mountain bike, adesso l’ex fidanzato della bellissima Giorgia Palmas si muove nella giungla metropolitana delle maggiori città italiane. A suo rischio e pericolo.

Insomma, si potrebbe dire che quella di Brumotti sia una campagna contro la droga, ma nei suoi servizi si evidenzia un altro problema e che riguarda proprio le forze dell’ordine. Perché, dopo i suoi interventi, la situazione non cambia mai? Per quale motivo i pusher agiscono indisturbati nelle piazze di spaccio, vendendo cocaina, eroina e altre sostanze stupefacenti che uccidono i nostri ragazzi?

I dubbi ci sono e restano ma la Polizia non interviene, non arresta i pusher nonostante Brumotti li riprenda con le telecamere e mostri le zone di Milano in cui lo spaccio continua inarrestabile. L’inviato di Striscia non sembra, però, intenzionato a posare il megafono o a lasciarsi intimidire. Presto lo rivedremo di nuovo in mezzo ai trafficanti, forse alle prese con l’ennesima aggressione, ma sempre pronto a denunciare chi vuole vivere nell’illegalità.

[Foto: urbanpost.it]