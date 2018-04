Alfie: i giudici respingono il ricorso

La Corte d’Appello respinge il ricorso di Tom e Kate Evans e per ora il piccolo resterà in Gran Bretagna.

La Corte nega il trasferimento di Alfie

La Corte d’Appello di Londra ha respinto il ricorso in Aula di Tom e Kate Evans, i genitori di Alfie. Il piccolo non potrà essere portato in Italia perché, secondo il parere dei giudici, nelle condizioni in cui si trova il suo trasferimento è inutile. I genitori non hanno ascoltato il verdetto in aula, sono rimasti a Liverpool, in ospedale, per assistere il piccolo Alfie.

Il verdetto dell’Alta Corte

In aula, l’avvocato di Kate Evans, la madre di Alfie, prima del verdetto aveva dichiarato che il piccolo “è in difficoltà”. Il padre ha minacciato di denunciare tre dottori dell’ospedale che si occupano di Alfie per cospirazione finalizzata all’omicidio. Justice King, uno dei tre giudici della Corte, prima che venisse emesso il verdetto ha affermato: “C’è un consenso generale che Alfie ormai stia morendo. Probabilmente non soffre, ma tragicamente tutto ciò che potrebbe dargli un apprezzamento della vita, anche una carezza di sua madre, è irrevocabilmente distrutto”.

La cittadinanza italiana e un aereo del Papa pronto a decollare

Alfie non può essere trasferito in Italia nonostante il Consiglio dei ministri italiano gli abbia conferito nei giorni scorsi la cittadinanza. Il piccolo sembra resistere anche senza l’apporto dei macchinari salvavita. Tom e Kate Evans si battono assieme al loro legale affinché a loro figlio Alfie sia concessa una speranza di assistenza alternativa in Italia. In aula era presente anche un rappresentante della nostra ambasciata. I giudici hanno respinto il ricorso ma, se le cose dovessero cambiare, un aereo ambulanza del Papa è pronto per portare Alfie in Italia.

