Corea del Sud, divampa incendio in ospedale: oltre 40 morti, decine di feriti

Incendio al pronto soccorso del Sejong Hospital: il bilancio è di 41 morti e decine di feriti. Le fiamme e il fumo hanno invaso il pronto soccorso del Sejong Hospital a Miryang nella provincia meridionale sudcoreana di South Gyeongsang (a circa 380 chilometri della capitale, Seul). Stando a quanto riportato dai Vigili del Fuoco, citati dall’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, le vittime accertate sono salite a 41 e i feriti ad oltre 60, di cui 13 in condizioni gravi e 61 lievi. Sono stati tratti in salvo 78 pazienti. L’incendio si è sviluppato alle ore 7:30 di questa mattina, ora locale, e le fiamme sono state domate dopo tre ore. Il rogo è rimasto confinato alla zona del pronto soccorso.

Il presidente Moon Jae-in chiede sia fatta luce sulle cause dell’incendio. Il presidente Moon Jae-in ha convocato una riunione di emergenza al fine di coordinare gli aiuti e “prendere tutte le misure necessarie” per salvare il maggiore numero di persone. Il presidente ha chiesto di far luce sulle cause dell’incendio così che si possano prevenire tragedie come questa in futuro (Fonte www.agi.it). La struttura ospedaliera ha al suo interno anche un ospizio.

Il Paese si appresta ad accogliere le Olimpiadi invernali nella città di Pyeongchang. L’inaugurazione è prevista per il 9 febbraio e in tale occasione le due Coree sfileranno sotto un’unica bandiera che sarà sventolata durante le cerimonie d’apertura e di chiusura.

(Foto: Rsi)