Corea: i due stati asiatici sembrano a un passo dalla pace?

La Corea del Nord e la Corea del Sud, nonostante le tante divisioni, sembrano sempre più vicine alla pace.

Corea: arriva la stretta di pace tra Kim e Moon

Sembra finalmente che la divisione tra Corea del Nord e Corea del Sud possa cessare: i capi dei due stati, Kim Jong-un e Moon Jae-in, si sono incontrati nelle ultime ore e pare ci siano le condizioni per fare il tanto agognato passo avanti. Sebbene la dichiarazione di pace tra le due Coree non abbia ancora avuto luogo, la stretta di mano tra i due politici e l’aria rilassata potrebbe promettere bene.

Moon attraversa il confine

Uno degli eventi simbolici più significativi dell’incontro tra i due leader è stato senza ombra di dubbio alcuno l’attraversamento, da parte di Moon, della linea di confine. Il presidente della Corea del Sud è stato infatti personalmente invitato dal dittatore sul territorio sud coreano. Nonostante ciò non rappresenti di certo la fine delle tensioni, si intravede la voglia da parte di entrambe i paesi di compiere un passo in avanti per la pace dei due popoli.

Al via la denuclearizzazione?

Le pressioni statunitensi e della comunità internazionali circa la denuclearizzazione della Corea del Nord potrebbero tramutarsi in realtà. Durante l’incontro Kim ha dichiarato “Ora comincia una nuova storia. Dobbiamo essere all’altezza delle aspettative”. Anche da Washington arrivano messaggi positivi: il governo americano pare sollevato dalla situazione che si sta delineando.

Non rimane che sperare, ora, che questo incontro tra Kim e Moon possa essere quello definitivo per la pace tra i due stati.

[fonti articolo: rainews.it, repubblica.it, tgcom24.mediaset.it]

[foto: thestar.com]