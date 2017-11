Il principe Harry si sposa: ecco cosa ne pensa la Regina Elisabetta

Il secondogenito di Lady Diana sta per convolare a nozze. È una notizia che i mass media e i sudditi britannici si aspettavano già da diverso tempo: il principe Harry, secondogenito di Lady Diana e dell’erede al trono Carlo, si sposerà nella primavera del 2018. È di poche ore fa l’annuncio del fidanzamento ufficiale fra Harry e la 36enne Rachel Megan Markle, attrice e modella statunitense, nota per la sua interpretazione di Rachel Zane nello show televisivo Suits (in onda su USA Network).

Nonna posso sposare Megan? Il protocollo reale e il parere di Elisabetta II. I due sono fidanzati da 16 mesi e la scorsa estate era già arrivata la notizia della proposta di matrimonio. Harry, in tale occasione, avrebbe donato a Megan un anello dal valore di un milione di euro. Il principe Harry, come da protocollo reale, ha dovuto chiedere a sua nonna, la Regina Elisabetta, il permesso di sposare la fidanzata Megan (che ha alle spalle un divorzio). La Regina ha detto sì ed il percorso verso le nozze si è aperto senza problemi per la giovane coppia.

La data delle nozze non è stata ancora stabilita. Sembra che la coppia voglia aspettare la nascita del terzogenito di William e Kate, prevista per la prossima primavera, in aprile. Megan Markle sposerà il quinto in linea di successione al trono britannico (prima di lui, in attesa di regnare, ci sono suo padre Carlo, il fratello William e i suoi due figli). A lei potrebbe andare il titolo di Principessa o Duchessa del Sussex.

La dichiarazione ufficiale:

