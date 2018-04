In Giappone vivono le due persone più anziane del mondo

Essere la persona più anziana del mondo. Chissà cosa si prova ad essere riconosciuti come la persona più anziana del mondo. La domanda potrebbe essere rigirata direttamente a Masako Nonaka, giapponese, giunto alla veneranda età di 112 anni. A lui il Guinnes ha certificato l’ambito titolo per la sua longevità. Un titolo che potrebbe però andare ad una donna, Nabi Tajima, giapponese come Nonaka, che ha ben 117 anni ed è in attesa della certificazione. Il Giappone è una delle nazioni con il più alto tasso di longevità al mondo. Secondo il Guinness la persona più anziana mai vissuta è stata la francese Jeanne Calment, morta nel 1997 all’età di 122 anni e 164 giorni.

La vita di un 112enne: relax termale, lettura del giornale e dolci. Nonaka risiede nell’isola di Hokkaido ed è nato il 25 luglio 1905. Oggi vive con la sua famiglia che, da ben cento anni, gestisce un servizio “onsen”, un centro termale. La moglie è morta nel 1992 e da lei ha avuto ben cinque figli. La sua giornata trascorre tra la lettura del giornale, la passione per i programmi di lotta di sumo trasmessi in televisione e l’ascolto dell’opera. Secondo quanto riportato dai nipoti l’ultracentenario gode di una mente lucida, mangia regolarmente i dolci e fa bagni termali ogni settimana. Forse, gestire un centro termale, con tutte le proprietà benefiche che queste rilasciano, avrà di certo aiutato Nonaka nel vivere così a lungo.

(Foto: greenMe)