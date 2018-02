La nuora di Trump finisce in ospedale per della polvere bianca in una lettera

La nuora di Trump in ospedale per aver aperto una busta con polverina bianca. Vanessa Trump, nuora del presidente degli Stati Uniti, si è sentita male dopo aver aperto una lettera indirizzata al marito, Donald Trump Junior. È stata proprio lei a chiamare i soccorsi che, in via precauzionale, l’hanno portata in ospedale per i relativi controlli medici. Nella busta Vanessa Trump ha trovato della polvere bianca ed ha avuto un malore.

Non si tratta di sostanza pericolosa. In seguito la polizia ha analizzato il contenuto della busta ed ha affermato che la polvere bianca non è una sostanza pericolosa. L’appartamento in cui vive la nuora di Trump con il marito e i cinque figli è stato comunque decontaminato. La famiglia vive sotto la protezione del Secret Service.

Chi è Vanessa Trump? Donald Junior e Vanessa Trump sono sposati dal 2005. Prima di sposarsi con il primogenito del presidente degli Stati Uniti, ha lavorato come modella a New York ed è apparsa in diversi spot pubblicitari per la televisione ed in alcuni film. È stata tra le partecipanti del concorso Miss Usa, oltre ad aver gestito un’azienda produttrice di borsette.

(Foto: Noticias Canal 10)