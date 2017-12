Le foto del fidanzamento ufficiale tra il Principe Harry e Meghan Markle

Sono giovani, belli e ricchi: stiamo parlando della coppia del momento, ossia il Principe Harry e la sua futura consorte, la dolce Meghan Markle, reduci dalle celebrazioni del loro fidanzamento ufficiale. E ci ha pensato il profilo ufficiale di Kensington Palace a diffondere le prime immagini dei due piccioncini che, inutile dirlo, hanno sin da subito fatto il giro del web.

Perché la nobiltà, il blasone e tutto quello che gira intorno alla famiglia reale inglese, da sempre, suscita interesse. E il Principe Harry, che negli ultimi anni sembra aver messo la testa a posto dopo un passato non proprio all’insegna del suo ruolo aristocratico, è innamoratissimo di quest’attrice, nata a Los Angeles, ma di origini afroamericane.

E’ difficile scegliere, tra i vari scatti del fotografo Alexi Lubomirski, quale sia il migliore: una serie di immagini quasi fiabesche unite ad altre, di tipo più istituzionale, come quella che la coppia ha realizzato nella celebre Frogmore House, con lei in abito da sera di colore nero, e lui in un elegante abito blu.

In un’altra foto, realizzata con un delicato bianco e nero, possiamo vedere Harry e Meghan entrambi legati in un tenero abbraccio. Altri scatti, invece, ripercorrono la loro vita di coppia, come quello che li ritrae in auto, oppure quello in cui sono visibili le mani e gli anelli di fidanzamento.

Il prossimo mese di maggio Harry sposerà la sua bella fidanzata nella residenza reale dei Windsor per quello che, senza dubbio, diventerà l’evento mediatico dell’anno. Intanto, mentre fervono i preparativi per le nozze, Meghan sarà presente al pranzo di Natale generosamente offerto dalla Regina e che si terrà a Buckingham Palace.

A proposito della Regina Elisabetta sembra che la vecchia sovrana abbia preso in simpatia Meghan tanto da invitarla ufficialmente a passare il resto delle feste natalizie nella tenuta di Sandringham. Un vero privilegio che la bella Kate, moglie del Principe William, ha ricevuto solo quando il rampollo reale l’ha sposata. E chissà se la Middleton non abbia provato un pizzico di gelosia nei confronti della Markle!

Insomma sembra proprio che Meghan, da tempo protagonista di una serie di grande successo come Suits, sia entrata nel cuore di tutti i membri della famiglia reale. Forse perché è riuscita nell’impresa di ricondurre sulla retta via uno scavezzacollo come Harry. Tra pochi mesi i due potranno coronare il loro amore e far sognare un’intera nazione, l’Inghilterra, da sempre fedele all’aristocrazia.

[Foto: quotidiano.net]