Stati Uniti: Il Presidente Trump tra fake news e test cognitivi

E’ un personaggio famoso non solo per il suo ruolo, ma anche per il modo con cui si approccia al mondo e alla stampa. Stiamo parlando di Donald Trump, che ha organizzato il “Fake News Media Award“, un riconoscimento dato ai migliori diffusori di bufale negli States secondo appositi sondaggi gestiti dal Partito Repubblicano.

Ad aggiudicarsi il primo premio è il New York Times, che già in passato si era espresso in termini non propriamente favorevoli nei confronti di Trump. Nel mirino un pezzo scritto da Paul Krugman in cui si affermava che l’economia negli Stati Uniti, dopo l’elezione di Trump, avrebbe subito un tracollo. Cosa che, invece non è avvenuta.

La battaglia contro la carta stampata continua e Trump gigioneggia di par suo. D’altronde per lui i suoi contestatori sono tutti degli abili autori di fake news. Anzi, secondo il Presidente, il 90% della copertura dei giornali sul suo lavoro è negativa e ciò dimostrerebbe un totale pregiudizio nei suoi confronti.

Ma non è soltanto il New York Times nella lista “nera” di Trump ma anche la Abc e uno dei suoi reporter, Brian Ross, colpevole di aver diffuso una notizia inesatta su presunti contatti tra l’ex Consigliere Nazionale Michael Flynn e la stampa russa. Anche in questo caso si è trattato di un falso perché l’ordine era stato dato dal Presidente prima del suo insediamento alla Casa Bianca e, quindi, non perseguibile per legge.

Ma l’ira di Trump prosegue e nel suo mirino c’è anche la CNN, colpevole di aver diramato notizie incomplete sui suoi rapporti nel caso “WikiLeaks”. Menzione speciale va alla rivista Time, che aveva pubblicato un articolo (falso) in cui accusava il Presidente di aver rimosso uno dei busti di Martin Luther King dalla Casa Bianca.

Proseguendo in questa sfilza di fake news su Trump non si può non parlare di quanto affermato dal Washington Post: in un loro articolo è stato fatto passare per un flop in termini di affluenza l’evento organizzato dal Presidente in Florida, quando in realtà si è trattato di un grande successo.

Il povero Trump dunque è un vero perseguitato e le bufale sul suo conto si sprecano. Eppure la carta stampata dovrebbe essergli più solidale e mostrargli un maggiore rispetto perché il leader Repubblicano ha appena superato un test cognitivo.

Negli States, infatti, qualcuno aveva dubitato della salute mentale e, per questo, lo scorso 12 gennaio si è prontamente sottoposto a un accurato check-up cognitivo, superato a pieni voti. Insomma, Trump nonostante le sue dichiarazioni infelici sugli immigrati sembra godere del sostegno dei suoi elettori e anche delle sue facoltà mentali. Questo a dispetto di tutte le fake news che lo riguardano.

