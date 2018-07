Tina Turner, morto suicida il figlio Craig

Craig, il figlio di Tina Turner, è stato trovato senza vita. L’uomo si è tolto la vita con una pistola. Aveva 59 anni. E’ stato trovato morto suicida nella sua casa.

Suicida il figlio di Tina Turner

TMZ ha riportato le prime informazioni sulla morte di Craig Raymond Turner, primogenito di Tina Turner. Secondo quanto è emerso dall’attività investigativa sarebbe morto in seguito a dei colpi di arma da fuoco. Tina Turner si è chiusa nel dolore per il lutto.

Craig era nato dalla relazione tra la nota cantante con Raymond Hill, un sassofonista della sua band, detta King of Rhythm. Lo aveva partorito in tenera età: a soli diciotto anni. Fu adottato quattro anni più tardi da Ike Turner. Dalla relazione con questo artista sono nati un altro figlio, Jake, di soli due anni più piccolo. Ignoti i motivi che hanno portato il cinquantanovenne a compiere tale gesto. Viveva nella sua abitazione a Studio City, in California. Il team di medici dovrà ancora effettuare l’autopsia, secondo quanto dhicirato dalla polizia di Los Angeles.

Una vita “diversa”

Craig non aveva mai seguito la vena artistica dei genitori. Infatti, lavorava nel settore immobiliare a San Fernando Valley ed era molto conosciuto nel suo settore. La madre, Tina Turner, al momento del suo ritrovamento era a Parigi. Era stata invitata per la settimana della moda, insieme ad altre star del cinema, dello spettacolo e della musica.

Al momento sono ignote le cause che hanno spinto l’uomo al folle gesto. Si vocifera di motivi finanziari ed economici, oppure una forte depressione. E’ trapelata anche l’ipotesi che l’uomo ultimamente avesse avuto problemi di alcool o di droga. Una notizia non ancora verificata. Si sa soltanto che per l’autopsia occorre attendere ancora qualche giorno così da avere in mano qualche ulteriore certezza.

Grande cordoglio da parte di tutto il mondo è stato espresso per la morte del figlio di Tina Turner. Dai politici ai musicisti, agli uomini e donne dello spettacolo, in tanti hanno manifestato le proprie condoglianze. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Quella che doveva essere una settimana di moda e di allegria, si è trasformata nel peggiore incubo che una madre possa immaginare.

