Trump continua la sua battaglia contro la CNN

Il presidente statunitense Donald Trump continua il suo mandato tra alti e bassi, tra lodi dei suoi seguaci e critiche severe e feroci da parte dei suoi avversari -oltre che da una parte degli stessi Repubblicani-.

Uno degli organi contro i quali Trump spesso si è scagliato è stata la stampa, che a suo dire da un’immagine sbagliata sia della sua presidenza che della sua stessa persona. A farne le spese, ancora una volta, è stata la CNN, contro la quale il Tycoon già si è espresso in qualche occasione. Tramite un tweet, il presidente ha fatto sapere “FoxNews è molto più importante negli Stati Uniti della Cnn, ma fuori dagli Usa Cnn International è ancora una principale fonte di (false) notizie, e rappresentano molto male la nostra Nazione davanti al mondo. Il mondo esterno non distingue la verità da loro!”.

Di tutta risposta, dalla CNN hanno fatto sapere che “Non è compito della Cnn di rappresentare gli Stati Uniti all’estero, quello è il suo. Il nostro compito è di riportare le notizie”, volendo forse sottolineare l’imparzialità dei cronisti dell’importante network.

Secondo alcuni, lo scontro tra questi due “giganti” sarebbe legato al fatto che la fusione tra At&t e Time Warner, di cui fa parte proprio la CNN, non sia andata a buon fine: Trump aveva dichiarato riguardo alla questione “Non sono coinvolto in questa vicenda, ma credo che i costi per i consumatori salirebbero”, giudicando l’unione “non buona per il paese”.

Quanto ciò abbia avuto una ripercussione sul botta e risposta tra CNN e Trump non lo sappiamo, fatto sta che entrambe le due fazioni non sembrano voler fare un passo indietro per ammorbidire i toni.

