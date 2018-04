Usa: è morta l’ex first lady Barbara Bush

L’ex first lady Barbara Bush è morta all’età di 92 anni. In famiglia era chiamata affettuosamente “silver fox” ed era malata da diverso tempo.

Usa: la famiglia Bush annuncia la morte dell’ex first lady

Una donna grintosa, sempre al fianco del marito, che ha lottato fino alla fine. Barbara Bush si è spenta all’età di 92 anni e da diverso tempo era malata. In questi ultimi tempi era stata ricoverata più volte in ospedale. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si sono aggravate a causa di alcune complicazioni polmonari e cardiache ed ha scelto di rinunciare alle cure e di rientrare a casa.

Moglie del 41esimo presidente e madre del 43esimo presidente Usa

Dai suoi figli era affettuosamente soprannominata “silver fox”. L’ex first lady è stata la moglie del 41esimo presidente Usa George W. Bush e, in seguito, madre del 43esimo presidente americano. Di lei traccia un ricordo commovente Bill Clinton che, nel 1992, battè suo marito alle elezioni presidenziali statunitensi: “Barbara Bush è stata una donna eccezionale. Con grinta e grazia, cervello e bellezza ha difeso la sua famiglia gli amici e gli Stati Uniti d’America”, ha detto l’ex presidente democratico.

I funerali



I funerali dell’ex First Lady si terranno a Houston sabato mattina alle ore 11 (ora locale), nella chiesa episcopale di St. Martin. Qui Barbara Bush e suo marito, l’ex presidente George H. W. Bush, frequentavano le funzioni religiose. DGMag esprime alla famiglia il cordoglio della redazione per la morte dell’ex first lady Barbara Bush.

(Foto: Dziennik Związkowy)