USA: scontro durissimo tra Trump e l’ex Bannon

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha tra le mani, suo malgrado, l’ennesima gatta da pelare e stavolta si chiama Steve Bannon. Figura centrale della campagna elettorale del 2016, Bannon è stato ex capo stratega dell’amministrazione Trump, ma i rapporti tra lui e il politico si sono gravemente deteriorati nel tempo, anche a causa di questioni extra-politiche.

L’ex capo stratega ha rilasciato dichiarazioni forti circa il Russiagate al giornalista e scrittore Michael Wolff, che ha riportato sul suo nuovo libro “Fire and Fury” che gli incontri tra il figlio del presidente, Don Jr., e i russi, all’interno della Trump Tower, furono di carattere chiaramente sovversivo e antipatriottico.

La replica stizzita di Trump non ha tardato ad arrivare e il Tycoon ha dichiarato “non ha niente a che fare con me o con la mia Presidenza. Quando è stato licenziato non ha solo perso il proprio lavoro, ma ha anche perso la testa. Steve era un impiegato che aveva lavorato per me dopo che avevo già ottenuto la nomination sconfiggendo diciassette candidati, descritti spesso come la compagine migliore mai riunita dal Partito Repubblicano. Ora che è fuori, Steve sta imparando che vincere non è così facile come io lo faccio apparire.”

Non solo, tramite i suoi avvocati, il magnate e politico americano ha fatto sapere che è stato violato un accordo di segretezza, per aver parlato al giornalista“del presidente, dei membri della sua famiglia e della società, svelando informazioni confidenziali all’autore Michael Wolff e facendo dichiarazioni denigratorie e in alcuni casi completamente diffamatorie”.

[fonti articolo: ilpost.it, repubblica.it, tgcom24.mediaset.it, ansa.it]

[foto: ilpost.it]