Politica: nascita Nuovo Governo Italiano, a che punto siamo?

Il Nuovo Governo Italiano è in fase di costruzione, con nuove e possibili alleanze che nascono ogni giorno. Chi guiderà il Paese?

Nuovo Governo Italiano: chi governerà l’Italia

Il Nuovo Governo Italiano, nonostante le elezioni politiche risalgano ad inizio Marzo, ancora non ha visto la luce e il nostro Paese è in attesa di una forza politica che possa garantire stabilità. Molti sono i partiti che cercano di spartirsi una fetta di potere, ma di certo quelli che hanno brillato di più negli ultimi periodi sono stati il Movimento 5 Stelle guidato da Luigi Di Maio e la Lega, capitanata da Matteo Salvini.

Alleanze possibili? Ecco quali sono

Nella situazione in cui versa il nostro Stato, è impossibile pensare a un governo formato da un solo partito. Le alleanze diventano dunque di fondamentale importanza: la prima ipotizzata è stata quella tra centrodestra e 5 Stelle, resa però impossibile dalla presenza di Silvio Berlusconi (quest’ultimo non visto di buon occhio dai pentastellati). Negli ultimi giorni si è fatta avanti, invece, la possibilità di un governo formato da centrosinistra e 5 Stelle. I Dem sono comunque profondamente divisi e in molti non hanno accolto positivamente l’ipotesi di cui sopra.

Ue: “il nuovo governo rispetti le regole”

Anche dall’Unione Europea si attende la formazione del nuovo governo italiano. L’UE si augura vivamente che la nuova squadra possa rispettare tutte le regole, soprattutto per quel che concerne i bilanci, sa sempre molto altalenanti nel nostro Paese.

Insomma, il Nuovo Governo Italiano avrà dunque da affrontare tante difficoltà. Dalla formazione al rispetto delle regole imposte dall’Unione Europea, la strada sembra tutta in salita. La legge elettorale scelta non sta di certo facilitando la nascita di una squadra solida e omogenea, ma l’Italia deve assolutamente uscire da questa situazione di empasse in cui, ormai da troppo tempo, si trova.