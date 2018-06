Ballottaggi: il 24 Giugno si torna alle urne per le comunali

La stagione elettorale non si è ancora conclusa in Italia: il prossimo 24 Giugno in 75 città è previsto il ballottaggio per le comunali.

24 Giugno: ballottaggi per le comunali in 75 città

Nonostante il governo si sia formato e le acque stiano tornando calme, la stagione politica non è ancora terminata nel nostro Paese. Dopo le elezioni di Marzo e le regionali, il prossimo 24 Giugno in 75 comuni i cittadini saranno chiamati nuovamente alle urne. Gli elettori dovranno esprimere le proprie preferenze ai ballottaggi, per poter finalmente nominare i nuovi sindaci. Con queste elezioni si chiuderà definitivamente l’intera tornata elettorale.

Ecco quali sono i maggiori comuni in cui si voterà

Oltre ai tanti, piccoli, centri in cui la situazione è ancora incerta, anche città importanti saranno impegnate nei ballottaggi. Ancona è l’unico capoluogo di regione a risultare nella lista; andando più a Sud, in Sicilia, i capoluoghi chiamati al voto sono Messina, Ragusa e Siracusa. In Toscana sarà il turno di Massa, Pisa e Siena. Spostandosi a Nord, figurano città come Imperia e Sondrio. Situazione ancora da definire anche ad Avellino, Teramo, Brindisi, Viterbo e Terni.

Chi avanza e chi indietreggia

Come di consueto alle nostre latitudini, nessuno è in netto vantaggio sulle altre forze politiche. Il centro-destra, per ora, sembra essere in vantaggio: è avanti, infatti, in 29 comuni. Il centro-sinistra si ferma a 20 comuni. Molto più staccati i 5 stelle, in vantaggio in appena 3 città. Alle grandi forze politiche si affiancano infine le tante liste civiche che sembrano aver raccolto il favore di molti.

Insomma il 24 Giugno sarà una giornata importantissima per l’Italia. I ballottaggi ci daranno infatti un quadro più definito della situazione politica odierna.

[foto: novaratoday.it]