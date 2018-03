Berlusconi: il governo sarà di centrodestra

Le elezioni del 4 Marzo hanno ridisegnato completamente gli equilibri politici in Italia, con il Movimento 5 Stelle e la Lega che hanno fatto un deciso balzo in avanti. In pochi, forse, si sarebbero aspettati che nella coalizione di centrodestra Forza Italia non sarebbe più stato il primo partito, eppure Salvini ha avuto la meglio su Silvio Berlusconi.

Nel pomeriggio di ieri, il leader del Carroccio ha incontrato l’ex primo ministro nella sua villa ad Arcore, dove i due hanno parlato delle sorti di un futuro, possibile governo. Forza Italia, in seguito, ha deciso di rilasciare la seguente nota “Il presidente Berlusconi ha incontrato Matteo Salvini e nel complimentarsi con lui, ha confermato che con questo risultato le forze del centrodestra potranno rafforzare la coalizione che dovrà ottenere il mandato di governare l’Italia per far ripartire il nostro Paese”.

Berlusconi ha dunque implicitamente incitato il capo dello Stato, il Presidente Mattarella, a dare il via libera per un governo di centrodestra: sembra proprio che l’ex cavaliere non ci stia a perdere contro i pentastellati di Di Maio.

Bisogna comunque tenere in conto il fatto che il centrodestra, al momento, non avrebbe i numeri per poter governare e pare pertanto piuttosto remota la possibilità di formare un governo stabile. Chissà se questa situazione aprirà a nuovi scenari politici: c’è già chi pensa a un’alleanza Lega/Movimento 5 Stelle. Salvini e Di Maio, dal canto loro, giurano che ciò non avverrà, ma mai dire mai.

[fonti articolo: libero.it]

[foto: ilpost.it]