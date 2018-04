Casellati al Quirinale, Berlusconi: nessun governo possibile con M5S

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica l’esito dei due giorni di consultazioni. Intanto Silvio Berlusconi afferma che è impossibile stringere qualsiasi accordo con il Movimento Cinque Stelle.

Un’altra fumata nera al Colle

La presidente del Senato Casellati è al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli esiti del mandato esplorativo assegnatole mercoledì scorso. Un esito già noto ai commentatori politici e non solo: una fumata nera ovvero continua l’impasse politica in mancanza di un accordo fra centrodestra e Movimento Cinque Stelle.

Berlusconi: nessun governo possibile con M5S

Il leader di Forza Italia torna ad attaccare il Movimento Cinque Stelle dal Molise, dove si trova per svolgere la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica. Berlusconi afferma che con il Movimento non vi è possibilità di accordo perché è un partito “che non conosce l’abc della democrazia, che prova invidia sociale, formato solo da disoccupati, e che rappresenta un pericolo per l’Italia”.

Berlusconi propone un governo centrodestra-Pd, altolà di Salvini

Per l’ex premier le cose continuano a peggiorare e l’unica soluzione potrebbe essere soltanto un governo di centrodestra che provi a trovare persone responsabili in Parlamento. Questo significa guardare al gruppo misto e ad alcuni esponenti del Partito democratico. Una soluzione che non piace al leader leghista Matteo Salvini e alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Dal capogruppo democratico alla Camera Ettore Rosato arriva anche un no categorico ad un’eventuale sostegno del Partito democratico di un governo con Salvini e Meloni.

Il fine settimana porterà consiglio?

Non resta che attendere le prossime mosse del Presidente Mattarella, dopo che la Casellati è salita al Quirinale. Le cose si fanno ancora più difficili, anche alla luce di quanto affermato da Berlusconi, certo che nessun governo è possibile con M5S. Il Capo dello Stato ora potrebbe conferire l’incarico a Roberto Fico.

(Foto: Ministero dell’Interno)