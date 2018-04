Consultazioni: da giovedì nuovo giro al Quirinale, ultime notizie

Domani si riparte con le consultazioni al Quirinale: ecco il calendario. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è pronto per accogliere nuovamente i partiti per un altro giro di consultazioni nel tentativo di formare un governo per l’Italia. La posta in gioco è alta e il clima da perenne campagna elettorale, soprattutto tra le due forze uscite vincitrici dalle elezioni, non facilita il dialogo e il confronto. Nella giornata di giovedì 12 aprile dovrebbero presentarsi a Mattarella le forze politiche mentre il giorno successivo sarà il turno dei presidenti delle due Camere e del Presidente emerito Giorgio Napolitano.

Di Maio non vedrà Salvini prima delle consultazioni. Luigi Di Maio, stando alle ultime notizie, non dovrebbe incontrare il leader della Lega Matteo Salvini prima di salire al Quirinale per il secondo giro di consultazioni. In proposito, il candidato premier dei Cinque Stelle ha detto: “vediamo, ma se dobbiamo farlo per dirci Berlusconi sì, Berlusconi no, non serve”. E poi: “io non voglio far saltare il tavolo, né con Lega né con il Pd e voglio agevolare il lavoro del Presidente della Repubblica nel trovare una maggioranza. Ma dobbiamo arrivare agli incontri con le condizioni giuste”. Il leader pentastellato ha detto di rivolgersi a tutto il Partito democratico così come a tutta la Lega: “Chiunque sottoscriverà il contratto di governo, dovrà garantire per tutto il suo partito. Non voglio spaccare nessuna forza politica o incentivare rotture”.

(Foto: Gds)