Consultazioni, Giorgia Meloni: ‘Possibile governo di minoranza del centrodestra’

Un governo di minoranza guidato dal centrodestra. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, dopo il colloquio con il Presidente Sergio Mattarella ha parlato con i giornalisti ed ha ipotizzato un “possibile governo di minoranza guidato dal centrodestra”. La Meloni ha ribadito al capo dello Stato che il suo partito “non è disponibile a far parte di un governo che non mantenga compatto il centrodestra”. La Meloni ha riferito ai giornalisti di aver chiesto al presidente l’incarico per Matteo Salvini.

Un decalogo delle cose da fare. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, spetta alla prima coalizione, il centrodestra, mettere “insieme un decalogo di cose fondamentali, e vada a chiedere ai parlamentari se sono d’accordo”. In tal senso è possibile parlare di un eventuale governo di minoranza, guidato appunto dal raggruppamento di centrodestra, risultato primo alle elezioni del 4 marzo scorso.

Se governicchio, meglio tornare alle urne. Un eventuale governo di minoranza che, secondo la Meloni, dovrebbe realizzare i punti irrinunciabili del programma e non un “governicchio che nasca e duri per occuparsi della legge elettorale e fare tutto fuorché quello”. In tal caso meglio il ritorno alle urne: “Piuttosto che un altro governo Gentiloni noi preferiamo tornare alle urne. Se questa fosse davvero l’unica scelta non potremmo rischiare di ritrovarci in questa situazione”.

(Foto: Il Fatto Quotidiano)