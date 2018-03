Di Maio agli elettori: ‘siamo proiettati al governo del Paese’

Di Maio nella sua roccaforte elettorale: “siamo proiettati al governo del Paese”. Il candidato premier del Movimento Cinque Stelle è andato a Pomigliano d’Arco, la sua città, per ringraziare gli elettori che lo hanno sostenuto con un grande consenso elettorale: “Non siamo una forza territoriale, siamo proiettati al governo di questo Paese, non come altri che sono forze politiche territoriali che stanno a oltre 15 punti da noi”, ha affermato Di Maio.

La prima sfida: l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Di Maio ha parlato dei primi importanti passi da compiere e ha ricordato che senza il Movimento non ci sarà alcun governo: “Non siamo né di destra né di sinistra, sono categorie superate e dobbiamo dirlo con forza perché è questo che ci ha fatto arrivare dove siamo. Parlino con M5s o difficile che la legislatura parta”. Il 23 marzo prossimo ci sarà la prima seduta a Montecitorio: “Ci sono da eleggere i presidenti delle Camere, noi siamo pronti al dialogo con tutti ma dovete venire a parlare con noi perché è difficile fare qualcosa in questa legislatura”.

Il Movimento farà di tutto per andare al governo del Paese. Di Maio ha ricordato ai suoi elettori che la volontà del Movimento è di andare a Palazzo Chigi: “Faremo tutti i passaggi istituzionali necessari per andare al governo, noi vogliamo andare a Palazzo Chigi perché abbiamo le mani libere per fare le cose giuste e non per farci i selfie”. E sulle polemiche lanciate dagli avversari, relative alla vittoria del Movimento grazie alla promessa del reddito di cittadinanza, ha detto: “Se vogliono passare il tempo a dire che il M5s vince perché promette il reddito di cittadinanza i commentatori sbaglieranno ancora una volta e si ritroveranno il M5s al 35%”.

(Foto: Gds)