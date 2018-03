Di Maio e le pre-consultazioni: ‘convergenze sia a destra sia a sinistra’

Governo più vicino? In questi giorni si dibatte molto nei salotti televisivi della politica e dell’informazione sull’eventuale formazione di un governo. Tra sondaggi d’opinione, politologi, giornalisti le due domande fondamentali sono sempre le stesse: quale alleanza farà nascere il prossimo governo e se i tempi saranno titanici o brevi. Intanto il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha dato avvio ad un giro di consultazioni con le altre forze politiche per capire se, e su quali temi, può esserci una convergenza in vista della formazione di un governo.

Di Maio: “convergenze sia a destra che a sinistra”. Il leader del Movimento ha postato sul suo profilo Facebook un video in cui informa i suoi fan di come sono andate queste consultazioni: “Prima di presentarci dal presidente Mattarella abbiamo invitato i capigruppo delle altre forze politiche al confronto, per sapere prima se ci sono convergenze sui temi importanti del Paese e posso dirvi che ci sono, sia a destra sia a sinistra”.

Il Partito democratico è l’unico a sottrarsi al confronto. Il candidato premier del M5S ha poi aggiunto: “Ce lo aspettavamo. Perché le idee che portiamo avanti sono di buon senso e non hanno etichette ideologiche”. Di Maio ha parlato anche del Partito democratico: “L’unico gruppo che finora si è sottratto al confronto è il Pd che sta portando avanti la linea del freno al cambiamento. Noi continueremo sulla linea della responsabilità”.

(Foto: Fanpage)