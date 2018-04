Di Maio: ‘formare un governo rispettando la volontà popolare’

Vacanze in famiglie per il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio. Il tanto atteso fine settimana di festa è arrivato per tutti, anche per i politici di spicco come Luigi Di Maio. Il candidato premier del Movimento ha raggiunto la famiglia a Pomigliano d’Arco, in Campania. Su Facebook ha postato una foto che lo ritrae con la famiglia, a tavola, sempre in tenuta elegante con camicia e cravatta nel momento del pranzo di Pasqua. Alla foto è seguito un post in cui Di Maio ha fatto i suoi auguri: “Questi giorni, dopo mesi di duro lavoro, sto tirando un po’ il fiato. Oggi è Pasqua e starò in famiglia. Un toccasana!”, ha scritto il leader pentastellato.

Di Maio non dimentica l’obiettivo governo. Il leader del Movimento approfitta di questa breve pausa per staccare un po’ la spina e prepararsi per la sfida più importante che attende il Movimento questa settimana: “formare un governo rispettando la volontà popolare”. Il viaggio verso casa è stato anche un momento per ripercorrere quanto accaduto negli ultimi tempi: “Stamattina mentre guidavo verso casa ascoltando un po’ di musica pensavo a tutto quello che è successo nelle ultime settimane e a come siamo arrivati fino a qui dopo anni di sacrifici, sudore e lacrime. Oggi siamo la prima forza politica del Paese con oltre il 32% alle politiche di marzo e i sondaggi ci danno già oltre il 35%, se ci fermiamo un attimo a pensare a quello che significa e al fatto che siamo nati solo 9 anni fa vengono i brividi”.

(Foto: attualità.com)