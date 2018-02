Di Maio ha già pronta la squadra di governo

Nonostante manchi ancora qualche giorno alle elezioni politiche, le forze scese in campo sembrano essere già tutte sicure di avere la vittoria in pugno. Da un lato la destra, sia quella più moderata che quella populista, continua a fare campagna elettorale, dall’altro PD, Movimento 5 Stelle e tutti gli altri partiti proseguono con comizi in piazze e posti al chiuso.

Tra i gruppi più accreditati alla vittoria finale, il più monitorato è di certo quello dei 5 Stelle: la presenza di Di Maio come premier e il grande seguito popolare vedono i pentastellati molto in alto nei sondaggi.

Il candidato premier, in queste ultime ore, ha parlato molto della sua squadra di governo, dichiarando, in un’intervista a La7, “Il 1 marzo presenterò l’intera squadra di governo a Roma, con i candidati ministri che saranno una proposta istituzionale al Colle. Persone che hanno competenze, testa e cuore. Ho deciso di individuare tre donne per tre ministeri chiave, quello della Difesa, dell’Interno e degli Esteri. Saranno persone del fare. Nel 2013 abbiamo detto agli italiani fateci entrare in Parlamento, adesso noi vogliamo andare al governo. Io mi aspetto che questa mattina gli italiani diano un bellissimo risultato al Movimento, prima forza politica anche a pochi seggi dalla possibilità di governare. Rispetto molto il ruolo di garante di Mattarella, non rispettavo quello di Napolitano. Fu eletto contro ogni prassi per stopparci. Non penso sia irrituale andare prima al Colle con una proposta di ministri, conosco il significato di “cortesia istituzionale”.

Insomma, sembra davvero che Di Maio sia pressoché certo di avere la vittoria in pugno: qualora il Movimento 5 Stelle dovesse realmente vincere le elezioni politiche, sarebbe chiamato a dimostrare con fermezza di essere differente da quei partiti che tanto critica.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, ansa.it]

[foto: ilsole24ore.com]