Di Maio ripropone la chiusura natalizia dei negozi: ‘Famiglie più felici’

Luigi Di Maio, i commercianti e le festività. Il vicepresidente della Camera, nonché candidato premier del Movimento 5 Stelle, si appella a tutte le forze politiche affinché venga approvata prima del termine della legislatura la proposta del collega di partito, Michele Dell’Orco, inerente la chiusura durante la festività degli esercizi commerciali. Nel suo appello, Di Maio, chiede a tutte le forze politiche di intervenire “prima delle feste di Natale, prima dello scioglimento della legislatura, il Senato deve approvare la proposta di legge a prima firma Michele Dell’Orco, già approvata alla Camera dei Deputati all’unanimità, che dice una cosa molto semplice: tutte le famiglie hanno il diritto al riposo anche quelle che posseggono o gestiscono esercizi commerciali”.

In cosa consiste la proposta? Di Maio spiega cosa prevede la proposta di legge: “su dodici giorni festivi all’anno sei devono essere di chiusura per i negozi. Questi giorni devono essere contrattati fra associazioni di categoria e i Comuni ma garantiscono che il 25% degli esercizi commerciali a rotazione deve restare aperto. Approvando questa legge si istituirebbe, inoltre, un Fondo per il sostegno delle piccole imprese del commercio.

L’attacco a Monti e Bersani: “Le liberalizzazioni selvagge di Monti e dei decreti Bersani hanno fallito, scrive scrive Di Maio nel suo post. Hanno solamente spalmato su sette giorni lo stesso incasso che i negozi facevano prima in sei. A fronte di nessun beneficio economico, le conseguenze sociali sono state disastrose”.

Tutti i bambini hanno diritto ad avere un papà e una mamma, anche i figli dei commercianti. Per il vicepresidente della Camera, le aperture senza rotazioni e senza possibilità di chiusura hanno generato l’effetto negativo di togliere riposo e momenti di condivisione, soprattutto per i più piccoli, nelle famiglie dei commercianti: “Le famiglie degli esercenti che non si riposano più. I bimbi devono crescere a contatto con i loro genitori. Famiglie più felici sono la premessa di una Italia più forte!”.

(Fonte: www.beppegrillo.it)

(Foto: www.vistanet.it)