Elezioni 2018, Di Maio contro Scalfari: ‘abbiamo candidato persone competenti’

Di Maio contro Scalfari: “dice che con me il M5S è pericoloso”. In campagna elettorale è normale prassi sentire i vari battibecchi tra politici e osservatori della politica. A ‘Dimartedì’, trasmissione condotta da Giovanni Floris su LA7, il candidato premier per il Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, in collegamento da Londra, ha attaccato Eugenio Scalfari che qualche minuto prima lo aveva a sua volta criticato: “Scalfari dice che con Grillo il M5S era più politicamente comprensibile e con me è pericoloso? In questo Paese come fai e fai sbagli sempre. Abbiamo candidato persone molto preparate e non va bene. Non ci sto capendo niente di questi commentatori politici”.

Il M5S “candida persone competenti”. Il leader dei Cinque Stelle parla poi dei candidati espressi dal Movimento: “Adesso candidiamo persone competenti insieme ai parlamentari uscenti e Scalfari ci dice che siamo più pericolosi. Io sono veramente esterrefatto, perché in questi giorni ne sto sentendo di tutti i colori. Abbiamo fatto un appello pubblico, abbiamo aperto la prima forza politica del Paese alle migliori energie, hanno risposto persone come la dottoressa Alessia D’Alessandro, economista che lavora con la Cdu tedesca. E l’abbiamo candidata contro il Pd, che invece ha presentato quello delle fritture di pesce, l’amico di Vincenzo De Luca. E ci vengono a dire che siamo pericolosi noi?”.

Di Maio si difende sul suo passato lavorativo. Il candidato premier dei Cinque Stelle affronta anche il tema del suo passato lavorativo, dopo gli attacchi ricevuti dal leader di Forza Italia: “Berlusconi e altri mi prendono sempre in giro per il lavoro. Se a 20 anni ho fatto lo steward per guadagnare qualcosa, non me ne vergogno. Ho lavorato onestamente, a differenza di tanti altri che si sono fatti i soldi con vitalizi e super-stipendi in Parlamento”.

(Foto: IlSudOnLine)