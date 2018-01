Elezioni 2018, Salvini: ecco i primi 5 provvedimenti da premier

Il 2018 l’anno del voto. Gli italiani sono stati ufficialmente chiamati a scegliere un nuovo governo per il Paese. La data delle elezioni è stata fissata al 4 marzo 2018 e, fino al giorno del voto, dovremmo abituarci a sentir discutere di programmi elettorali. Ad onor del vero la campagna elettorale è iniziata già da un pezzo e lo sa bene il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che nell’ultima intervista rilasciata ad affaritaliani.it torna a parlare di cosa vorrebbe fare se fosse eletto presidente del consiglio dagli italiani.

Salvini premier? Primo provvedimento: via la Fornero. Per il segretario del Carroccio “Via la Legge Fornero e si può fare. Noi abbiamo calcolato nel dettaglio a quanti anni si va in pensione, a quanti anni si può uscire, a quanti anni si può entrare. E come il sistema sta in piedi, scientificamente ed economicamente provato”. Al secondo punto c’è poi un tema caro al centrodestra, ovvero le tasse, con la realizzazione “della rivoluzione fiscale della tassa unica al 15%”. Al terzo punto un tema caro alla Lega, quello dell’immigrazione, e qui Salvini è molto netto: “controllo delle frontiere ed espulsione dei clandestini”. Seguono poi la legittima difesa “che è pronta per essere approvata” e, come quinto punto, “il mondo giovani, con la riforma della Buona Scuola, ad esempio recuperando le 60mila maestre che con una sentenza vengono messe in mezzo ad una strada”.

Oltre il quinto punto: la riforma del diritto di famiglia. Salvini parla anche dei più piccoli e del diritto di famiglia: “Rivedere poi tutto il diritto di famiglia, quindi il versamento dell’assegno dell’ex coniuge, affido condiviso, adozioni. Insomma, tutto quello che riguarda le politiche familiari è da rivedere. Vogliamo ricostruire completamente dalle fondamenta ciò che riguarda i bambini, le separazioni, i divorzi e tutto”.

(Fonte: www.affaritaliani.it)

(Foto: www.sbs.com.au)