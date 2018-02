Elezioni 4 marzo, Berlusconi: ‘chi deve costruire non dovrà più aspettare anni’

Berlusconi contro i tempi lunghi della burocrazia. L’ex premier è intervenuto a Radio 24 ed ha proposto la sua idea per accorciare i tempi della burocrazia per quanti vogliono costruire una casa o aprire un’attività: “Bisogna cambiare le regole: chi deve costruire una casa o aprire un’attività commerciale, non dovrà più aspettare anni per permessi e licenze. Dovrà dichiarare l’inizio dell’attività e assumersi la responsabilità di rispettare le leggi. Solo dopo verranno i controlli”. E sull’abusivismo di necessità, afferma: “C’è la possibilità di una sanatoria edilizia per i casi di quello che si chiama abusivismo di necessità, solo se si restringe con il massimo rigore il concetto di necessità”.

Salvini: meno burocrazia, ma no ad eventuali condoni. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, si dice d’accordo sul rilanciare il settore dell’edilizia ma non apre alla possibilità di eventuali condoni avanzata dall’ex premier: “Rilanciare l’edilizia è fondamentale, togliendo burocrazia e tagliando tasse folli come l’Imu su capannoni e negozi sfitti. Bisogna anche bloccare le aste giudiziarie al ribasso, che falsano il mercato. Ma dico no, dico fortemente no, a ogni ipotesi di condono per abusi edilizi: il nostro territorio è già troppo cementificato, occorre abbattere tutte le costruzioni abusive, a partire dalle zone più a rischio”.

Il centrodestra è l’unico ad assicurare una maggioranza di governo. Parlando delle prossime elezioni ha affermato che il centrodestra è “attorno al 39,40%: solo noi possiamo assicurare una maggioranza di governo. Io dico no a nessun altro governo che non esca dalle urne”. Per Berlusconi “se si vota 5 Stelle si butta via il voto e stessa cosa vale per il Pd”.

Berlusconi non sarà presente alla manifestazione “anti-inciucio” della Meloni. E sulla manifestazione anti-inciucio lanciata da Fratelli d’Italia, ha detto: “Penso che fare una manifestazione come questa sia molto dannoso perché può lasciare intendere che esista la possibilità di un accordo con la sinistra: ma questa possibilità non esiste assolutamente”.

