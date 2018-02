Elezioni 4 marzo, Berlusconi: ‘Da lunedì riprendo, sto bene’

Silvio Berlusconi in pausa rigenerante. L’ex premier rassicura tutti sulle sue condizioni di salute durante il collegamento a Radio Radio: “Da lunedì riprendo la campagna elettorale. Sto bene”. Il leader di Forza Italia non ha partecipato alla trasmissione di Bruno Vespa e si è preso una pausa dopo le faticose giornate passate a chiudere le liste in vista delle prossime elezioni del 4 marzo: “Ho passato delle giornate impegnative e dolorose per le liste, il dolore dipende dalle esclusioni che abbiamo dovuto fare”, ha affermato Berlusconi.

Scatta l’allerta: strategia politica o stanchezza dovuta all’età? Il leader azzurro ha deciso di non prendere parte agli appuntamenti di campagna elettorale già in programma per altri quattro giorni. Una pausa che ha destato non poche preoccupazioni sulle condizioni di salute dell’ex premier: da una parte c’è chi pensa, soprattutto all’interno del suo partito, che sia una strategia politica atta ad evitare una sovraesposizione mediatica; dall’altra parte c’è chi addita le cause della breve pausa ad una stanchezza fisica legata alla veneranda età dell’81enne leader.

Berlusconi minimizza le tensioni all’interno del centro destra. Nel corso del collegamento a Radio Rai, l’ex premier ha parlato anche del rapporto con gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni: “Il rapporto con gli alleati è solido si basa su battaglie comuni, sul buon governo di alcune regioni, non è un’alleanza improvvisata. Certo siamo alleati non siamo un partito unico è naturale che ci siano delle differenze, ma abbiamo condiviso un programma comune sul quale siamo tutti impegnati e tutti crediamo”. Per Berlusconi, la vittoria del centro destra, e di Forza Italia, è cosa certa e questo permetterà di non dover ricorrere ad un governo di larghe intese.

(Foto: Giornale di Puglia)