Elezioni 4 marzo, De Luca querela Di Maio: ‘rinunci all’immunità parlamentare’

De Luca querela il candidato premier dei Cinque Stelle Di Maio. È il social Facebook a farsi carico della tensione tra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e Luigi Di Maio. Il governatore campano ha scritto: “Ho dato mandato ai miei legali di querelare Luigi Di Maio”. Il governatore vuole portare in tribunale il candidato premier del M5s per le dichiarazioni di quest’ultimo sull’inchiesta di Napoli per corruzione. Nell’inchiesta è coinvolto il figlio Roberto De Luca che si è dimesso da assessore a Salerno: “Invito Di Maio, membro autorevole della casta a 15mila euro al mese, a rinunciare all’immunità parlamentare”, ha aggiunto De Luca.

Di Maio aveva affermato di sentirsi “molto turbato dall’inchiesta di Napoli”. Secondo il candidato premier dei Cinque Stelle, “il figlio di De Luca quando accettava il 15% di tangente consigliava ai tecnici gente di papà. Non è finita qui questa storia, non è una questione di tangenti, ma di vita degli italiani: sono gli assassini politici della mia gente”. In seguito a questa affermazione anche il segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, aveva invitato De Luca a querelare Di Maio: “Spero che De Luca quereli Di Maio, che gli ha dato dell’assassino e spero che Di Maio rinunci all’immunità parlamentare, se è un uomo”. A quanto pare il governatore campano ha raccolto l’invito del segretario del suo partito ed ora cosa farà Luigi Di Maio? Rinuncerà all’immunità parlamentare?

(Foto: www.teleischia.com)