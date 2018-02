Elezioni 4 marzo, Di Maio: ‘proporrò il generale Costa ministro dell’Ambiente’

Luigi Di Maio propone Sergio Costa come prossimo ministro dell’Ambiente. Il candidato premier del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha svelato il nome di quello che per il Movimento potrebbe essere il prossimo ministro dell’Ambiente: “Di Terra dei Fuochi ce n’è una in ogni Regione. Per questo riteniamo che il ministero dell’Ambiente sia centrale per il governo italiano. Se dovessi essere incaricato ho intenzione di proporre un servitore dello Stato, il generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri Sergio Costa, che si è distino nella lotta ai crimini ambientali”, ha affermato Di Maio a In mezz’ora su Raitre.

In settimana la proposta al Colle con la lista dei ministri: le donne avranno un ruolo centrale. Di Maio ha annunciato che in settimana il Movimento presenterà al Quirinale una proposta di ministri: “lo facciamo prima proprio per spiegare agli italiani su quale patrimonio umano dovrebbe investire lo Stato”. Le donne avranno un ruolo di primo piano: “Ci saranno donne nei ruoli chiave – ha sottolineato il candidato del M5S – e avremo un ministero alla qualità della vita e al benessere dei bambini che sarà ricoperto da una donna (…) La divisione tecnici e politici è superata, l’idea è dare all’Italia le persone giusto al posto giusto”.

(Foto: Giornale di Calabria)