Elezioni 4 marzo, Gentiloni da Davos: ecco cosa succederà dopo il voto

Cosa farò dopo le elezioni? Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è negli Stati Uniti per il Forum invernale di Davos e, intervistato dalla Cnbc, non ha potuto non parlare delle elezioni italiane del 4 marzo 2018. Il premier esclude l’ipotesi di una grande coalizione con il centro destra a guida berlusconiano e spera che il centro sinistra riesca ad avere la maggioranza in Parlamento. E sul suo futuro post-elezioni afferma: “Sono in buona salute, ma il mio impegno, 13 mesi fa, era portare il paese alla fine della legislatura, portare avanti le riforme e affrontare alcune crisi serie come quella migratoria e delle banche. Questo era il mio impegno e termina con le elezioni. Dopo, vedremo”.

Alle elezioni non vinceranno i populisti. Gentiloni è sicuro che dalle urne del 4 marzo non uscirà un governo populista: “Alle prossime elezioni in Italia non trionferanno i populisti e gli anti europei. Dobbiamo essere molto attenti con queste elezioni a non interrompere il processo di riforme che abbiamo realizzato negli ultimi cinque anni con lo sforzo dei lavoratori e delle imprese italiane. Sarebbe molto grave”.

L’Italia è un paese sano. L’Italia, afferma il premier Gentiloni, è “percepita come un Paese sano”. Il nostro sistema è “sulla strada giusta, visto che l’economia è tornata a crescere, ma come tutti sappiamo il fatto che abbiamo numeri di crescita positivi non comporta automaticamente che abbiamo risolto tutti i nostri problemi sociali e politici”.

(Fonte: www.repubblica.it)

(Foto: La Stampa)