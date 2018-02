Elezioni 4 marzo, Giorgia Meloni contro museo Egizio: ‘al governo spoil system dei ministeri’

L’avvertimento di Giorgia Meloni: con noi al governo spoil system ai ministeri. Continua la polemica contro il Museo Egizio di Torino portata avanti dalla candidata premier di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “Stiano tranquilli il direttore Greco e gli estensori dell’anacronistico appello: una volta al governo Fratelli d’Italia realizzerà uno dei punti qualificanti del proprio programma culturale che prevede uno spoil system automatico al cambio del Ministro della Cultura per tutti i ruoli di nomina, in modo da garantire la trasparenza e il merito, non l’appartenenza ideologica”. La Meloni, così come la Lega, si è scagliata contro l’iniziativa promozionale lanciata dal Museo che prevede un’offerta per le giovani coppie arabe alle quali si offrono due entrate con un solo biglietto.

Il ministro Franceschini: “il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Non si è fatta attendere la replica del ministro della Cultura, Dario Franceschini: “Noi le persone competenti come Cristian Greco, con esperienza internazionale e indipendenti le abbiamo chiamate a dirigere i musei italiani. La destra minaccia di cacciarle perché non ubbidiscono. È proprio vero: il lupo perde il pelo ma non il vizio”, ha commentato il ministro su Twitter, rispondendo così alle dichiarazioni della Meloni.

Il ministro ha ribadito la sua solidarietà al direttore Greco, espressa anche dall’ex premier Matteo Renzi con un tweet:”Ho dato personalmente ieri sera la mia solidarietà a #ChristianGreco. Per il resto condivido dalla a alla zeta ciò che scrive il Ministro, bravo Dario“.

(Foto: Termometro Politico)