Elezioni 4 marzo, Renzi: se Pd perde, nessun passo indietro, no governo con estremisti

Matteo Renzi: niente passo indietro se il Pd perde. Il segretario democratico, intervistato a Italia 18 su SkyTg24, parla del post voto e annuncia che non ci sarà alcun passo indietro se il suo partito non vincerà le elezioni: “Non ci sarà nessun passo indietro e trovo sconcertante che tutto il tema della campagna elettorale sia quel che faccio io. Se pensate che passiamo l’ultima settimana a parlare del dopo, avete sbagliato destinatario”.

Le larghe intese? Niente governo con “estremisti”. L’ex premier conferma l’intenzione del Partito democratico di non voler fare alleanze post voto con la Lega che, agli occhi dell’Europa, risulterebbero incomprensibili. Sulla lista dei ministri, il gioco è fatto perché la maggior parte di questi proviene già dall’esperienza di governo Renzi e poi Gentiloni: “Perché devo raccontare la fantapolitica pensando che sia calciomercato, quando ho dei risultati da esibire? Il mio ministro dell’Economia si chiamava e si chiama Pier Carlo Padoan, meglio la sua serietà o Brunetta e Di Battista? Al Viminale c’è Marco Minniti: vi fidate più di Minniti o di Salvini? I ministri miei e di Gentiloni son lì”.

Votare Liberi e Uguali fa vincere la Lega. Il leader democratico attacca la formazione politica guidata dal presidente del Senato, Pietro Grasso: “Essere di sinistra significa essere orgogliosi dei risultati di questi anni. Essere di sinistra significa dare più soldi al ceto medio, gli 80 euro e avere valori e rispettarli”. Per Matteo Renzi “non si è di sinistra quando si fa vincere la destra. Chi vota per il partito di Grasso e di D’Alema non fa vincere gli ideali marxisti o l’Internazionale socialista, fa vincere la Lega”.

La replica di Nicola Fratoianni, esponente di Liberi e Uguali, al videoforum di Repubblica Tv: “Renzi ha fatto di più e meglio di Berlusconi, giocando sul suo stesso terreno. Berlusconi non è riuscito a togliere l’articolo 18, la sua riforma della scuola è arrivata fino a un certo punto. E l’offensiva alla Costituzione non è mai stata portata così avanti come dal segretario del Pd”.

(Foto: Zz7)