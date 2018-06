Elezioni comunali in Italia: vince la Lega

Vince la Lega con le elezioni comunali in Italia. Grande vittoria per la Lega e il centro destra nelle elezioni comunali, frena il Movimento Cinque Stelle.

Elezioni comunali in Italia: i risultati

All’alba delle elezioni comunali in Italia i partiti tirano le somme. La Lega, che ha trainato la coalizione del Centro destra ha riscosso un rande successo. Il Partito Democratico ha perso in alcune città ma ne ha conquistate altre. Una brusca frenata per il Movimento Cinque Stelle. Il centro sinistra ha perso Catania ma ha vinto a Brescia, arrivando al ballottaggio in molte grandi città italiane.

Sono in corso ancora gli scrutini in 761 comuni e l’affluenza è stata notevole. Grande soddisfazione da parte della Lega che negli ultimi anni è cresciuta sempre di più e in tutta Italia. Intanto non si sono fatte attendere le parole di Luigi Di Maio che ha attaccato i giornalisti e i media definendoli catastrofici e accaniti nei confronti del partito di cui è segretario. “Il Movimento non è in affanno, la perdita non è stata disastrosa e soprattutto il partito è in crescita”. Ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al loro successo e che hanno partecipato attivamente alla campagna elettorale.

Affluenza urne

Per quanto riguarda l’affluenza alle urne, si è registrato un calo rispetto alle elezioni amministrative precedenti, passando dal 67,4% al 62%. A Brescia vince Emiliano Del Bono del centro sinistra con un netto 53% contro Paola Vilardi che ha preso solo il 38. Grande successo del PD anche ad Ancona con Valeria Mancianelli che ha vinto il 47% dei voti rispetto al suo avversario Stefano Tombolini. La Lega ha vinto a Vicenza con Francesco Rucco che ha superato il 50%, a Treviso con il candidato Mario Conte che ha stravinto con il 54,3%.

Ad Imperia ritorna Claudio Scajola, dopo due mandati, staccando nettamente l’altro candidato del centro destra Luca Lanteri candidato con il Modello Toti, un ampio schieramento di destra. Tuttavia tra Scajola e Lanteri si presume vi sia il ballottaggio. Ballottaggio anche a Terni tra il candidato della Lega Leonardo Latini e il sindaco uscente del movimento cinque stelle Thomas De Luca. Insuccesso in questa città per il PD che ha governato continuativamente in passato. Il nuovo governo non ha aiutato Velletri, dove il candidato pentastellato, fratello di Elisabetta Trenta, ministro della Difesa, è lontano dal ballottaggio.

Grande vittoria anche per Casapound che è riuscita anche a raggiungere dei buoni risultati ad Anagni, con il candidato Daniele Tasca che ha ottenuto il 21%. Grande successo per il Movimento sull’isola di Pantelleria ottenendo 5 sezioni su 7 con Vincenzo Campo.

Nel piccolo comune di Sutri, Vittorio Sgarbi è stato eletto Sindaco.

