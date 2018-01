Elezioni: Parisi candidato del centrodestra nel Lazio, la reazione di Pirozzi

Il centrodestra sceglie Stefano Parisi per il Lazio. Il centrodestra ha trovato il candidato governatore per il Lazio: è Stefano Parisi, leader di Energie per l’Italia. L’annuncio è arrivato con una nota congiunta dei tre leader di centrodestra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni: “Parisi offre la garanzia di una guida stabile e sicura, sganciata dai partiti anche se profondamente radicata nei valori liberali, cristiani, riformatori, della destra democratica”.

Parisi accetta: “siamo un partito nuovo, dobbiamo consolidare la nostra posizione”. Il leader di Energie per l’Italia ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook con cui ha comunicato di aver accettato la candidatura: “Oggi ho ricevuto l’invito dai leader del Centrodestra a candidarmi come Governatore della Regione Lazio (…) Si è trattato di una scelta difficile. Solo pochi giorni fa il Centrodestra, con una decisione incomprensibile, ci ha voluto escludere dall’apparentamento e oggi ci chiede di portare Energie PER l’Italia e me stesso a supporto della corsa per il Governo della Regione Lazio (…) Abbiamo tuttavia deciso di accettare perché siamo un partito nuovo, costruito in solo un anno di lavoro e dobbiamo innanzitutto consolidare la nostra presenza in tutta Italia, nelle comunità, nei territori”.

Parisi punta alla costruzione di un partito popolare. Il neo candidato governatore per il Lazio ha parlato anche del progetto più importante di lungo periodo: “Costruire un grande partito popolare, protagonista nella società, capace di mettere in rete le comunità. Saremo ora presenti da protagonisti in queste importanti sfide elettorali con i nostri valori, i nostri programmi, la nostra energia liberale. Oggi siamo chiamati a competere nel Lazio e in Lombardia e tra pochi mesi dovremo partecipare alle sfide elettorali in Molise, in Friuli, per il rinnovo di molte municipalità”.

Pirozzi deciso ad andare avanti anche da solo. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, candidato alla presidenza della Regione Lazio, sembra deciso ad andare avanti nonostante la candidatura di Stefano Parisi per il centrodestra: “Cari amici – ha scritto su Facebook Pirozzi -, la nostra forza siamo soltanto noi e siamo tantissimi, facciamoci vedere! Aggiornate la foto profilo con lo scarpone che tocca vince! Che la forza del Lazio sia con noi!”. Oggi parlerà in diretta Facebook alle ore 15:00, al termine della scadenza che aveva fissato in conferenza stampa per un eventuale apparentamento da parte delle altre liste.

